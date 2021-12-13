Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 191,2 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 46,5 artışla 89 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.