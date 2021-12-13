Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın petrol geliri 89 milyar dolara çıktı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın yılın ilk 10 ayında petrol ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artarak 89 milyar dolara yükseldi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 191,2 milyon tona geriledi.
Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 46,5 artışla 89 milyar dolar oldu.
Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
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