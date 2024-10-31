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Ekonomi
AA 31.10.2024 00:27

Rusya, Türkiye'den tereyağı ithalatına başladı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), Türkiye’den tereyağı ithalatına başlandığını açıkladı.

Rusya, Türkiye'den tereyağı ithalatına başladı

Rosselkhoznadzor’dan Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’den 27 Ekim’den bu yana tereyağı ithalatına başlandığı ve 29 Ekim itibarıyla toplam 20 tonluk ithalatın gerçekleştiği kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tereyağı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir dizi önlem alınacağını bildirmişti.

Ülkedeki gıda üreticileri ve tedarikçilerini bir araya getiren "Rus Birliği"nden konuya ilişkin TASS'a yapılan açıklamada, süt fiyatları, lojistik ve paketleme maliyetlerindeki artışın tereyağı fiyatlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmişti.

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