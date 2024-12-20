Puslu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.12.2024 14:23

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 21'de sabit bıraktı.

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
[Fotograf: AA]

Bankadan yapılan açıklamada, yüksek faiz oranları nedeniyle kredilerde "soğuma" yaşandığına vurgu yapıldı.

Güçlü iç talebe rağmen enflasyonda hedefe ulaşılması için gerekli koşulların oluşmadığına işaret edilen açıklamada, yıllık enflasyonun 2026'da hedeflenen yüzde 4 seviyesine düşmesinin beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğuma sayesinde enflasyonist baskının gelecek aylarda azalacağının altı çizildi.

Yaşanan gelişmeler ekseninde faiz artışının değerlendirmeye alınabileceği vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Analistler, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizinde 200 baz puanlık artış yapmasını bekliyordu.

Enflasyon kontrol altına alınamıyor

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından, bu yıl art arda dört faiz artışı gerçekleştirildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon 16 Aralık itibarıyla yüzde 9,52 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediği kanaatinde.

ETİKETLER
Rusya Faiz
Sıradaki Haber
Avrasya Tüneli'ni 8 yılda 151 milyon araç kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:05
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:28
Hırvatistan'da okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 kişi yaralandı
14:05
Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
14:02
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, meclisin feshiyle ilgili kararını 27 Aralık'ta verecek
14:40
Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye ilişkilerini çok daha farklı bir yere taşıyacağız
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ