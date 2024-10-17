Rusya, dost olmayan ülkelerden yabancı şirketlerin varlık satışını zorlaştırdı

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’dan ayrılmayı planlayan dost olmayan ülkelerden şirketlere uygulanan kurallarda güncelleme yaptıklarını anlattı.

Söz konusu şirketlerin, varlıklarının satışından elde ettikleri gelirin bir kısmını Rus bütçesine aktarmaları gerektiğini belirten Siluanov, “Bu oran yüzde 15’ten 25’e çıkarıldı, ardından ilk yıl yüzde 5, bir sonraki yıl yüzde 5 aktaracaklar. Toplam katkı yüzde 35 olacak.” dedi.

Siluanov, varlıkların satışlarındaki indirim oranının da arttığına işaret ederek, “Yabancılar için indirim oranı yüzde 50’den 60’a çıkarıldı.” ifadesini kullandı.

Rusya’da Ukrayna savaşının ardından ülkeden ayrılma kararı alan çok sayıda Batılı şirketin varlık satışlarına yönelik belirlenen kurallar 2022’de yürürlüğe konulmuştu.

Söz konusu kuralların takibinin ve işletmelerin mali istikrarının sağlanması için de Siluanov’un başkanlık ettiği hükümet komisyonu kurulmuştu.

Ülkede boşalan bazı üretim tesisleri ve fabrikalara da geçici yerel yönetimler atanmıştı.