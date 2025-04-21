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Ekonomi
TRT Haber 21.04.2025 13:41

Reklam Kurulu'ndan sahte indirimlere 4,8 milyon lira ceza

Reklam Kurulu bu kez hazır giyimin önde gelen markalarına geçit vermedi. İşletmelere, 4 milyon 800 bin lira para cezası kesti. Kurul ayrıca, ayakkabı markaları New Balance, Vans ve Camper'ın ürünlerinde domuz derisi kullandığını tespit etti.

Reklam Kurulu'ndan sahte indirimlere 4,8 milyon lira ceza

Denetimler artıyor. Tüketiciyi mağdur edenler tek tek tespit ediliyor. Reklam Kurulu, bu kez hazır giyim firmalarını mercek altına aldı.

Aralarında Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da bulunduğu markaların indirimlerinde usulsüzlük tespit etti.

İşletmelere toplam 4 milyon 800 bin lira para cezası kesildi. Kurul açıklamasında, çok sayıda giyim üreticisinin, kampanyalarında yüzde 80'e varan indirim ifadeleri kullandığını belirtti. İfadelerin yanıltıcı olduğunun belirlendiğini vurguladı.

İndirim uygulandığı iddia edilen ürünlerin stoklarının da yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Ayakkabıda domuz derisi tespit edildi

Ayakkabı markaları da yakın takipte. New Balance, Vans ve Camper'ın, ayakkabılarda domuz derisi kullandığı tespit edildi.

Türkiye'de satışa sunulan ürünlerde domuz derisi kullanıldığının tüketiciye belirtilmediği,, ancak yurt dışında uzantılı sitelerde bu bilginin verildiği belirlendi.

Bu çerçevede Reklam Kurulu, New Balance'a 1 milyon 730 bin lira ceza kesti.

Vans markasına aykırılık nedeniyle 863 bin 580 lira ceza verildi. Camper markasının ise reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

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Reklam Kurulu Ticaret Bakanlığı
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