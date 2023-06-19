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Ekonomi
TRT Haber 19.06.2023 10:35

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
[Fotograf: AA]

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18 Mayıs'taki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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