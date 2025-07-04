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Ekonomi
AA 04.07.2025 21:46

Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı

Rekabet Kurulu, dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
[Fotograf: AA]

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

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