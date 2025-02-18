Ramazan öncesi restoran ve firmalara sıkı denetim

Bakanlık ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri ramazan öncesi denetimlerine hız verdi

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısında yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

Bunların yanı sıra, ekipler tarafından ürünlerin menü ve adisyon fiyatları karşılaştırılırken kuver ücretlerine de bakıldı.

Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık ekipleri, denetimlerin ramazan ayında da devam edeceği bilgisini verdi.