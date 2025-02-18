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Ekonomi
TRT Haber 18.02.2025 12:56

Bakan Işıkhan: İş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştıklarını belirterek, "2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık" dedi.

Bakan Işıkhan: İş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık
[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdikleri programların istihdam verilerine olumlu yansıdığını belirten Işıkhan, "Çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirmeye ulaştık. 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 755 bin kişiye, istihdam oranımızı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 seviyesine yükselttik." ifadelerini kullandı.

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Işıkhan, işsizlik oranının 2013'ten itibaren en düşük seviyeye gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti;

İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Son yıllarda iş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı, 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor. 118 bin kişi artan iş gücümüz ve 0,1 puan artışla yüzde 54,2'ye ulaşan iş gücüne katılma oranımızı daha da artırmak için çalışacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile yüzde 16,1'e gerilemesi, attığımız adımların doğru olduğunu göstermektedir. Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda istihdam ve çalışma hayatı hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

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