  • 06 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.123
    EURO 5.927
  • BIST 95016.23
    ALTIN 199.223
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PTT'den Kurban Bayramı'na özel kampanya

PTT'den Kurban Bayramı'na özel kampanya

PTT AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla 14-20 Ağustos'ta postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
PTTden Kurban Bayramına özel kampanya

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenler için kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında 14-20 Ağustos'ta postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim yapılacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

Şirket, kampanya kapsamında Kurban Bayramı'na özel tebrik kartları da hazırladı. Tebrik kartları PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: PTT, kurban bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER