Salgın döneminde e-ticaret pazarındaki rekor yükseliş sürüyor. PttAVM 25 milyondan fazla ürünü tüketiciye sunan pazar yeri olarak sektörde yerini alıyor.

Platform 70'in üzerinde ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyor. Yurtdışı pazarındaki satışlarını Turkısh souq isimli e-ticaret platformu üzerinden gerçekleştiriyor.

PttAVM CEO’su Hakan Çevikoğlu, “Türk kahvesi, Türk lokumu, Türk halısı gibi kelimelerle beraber biz geldiğimiz için de dünyada Türk ürünlerine bir rağbet olduğunun böylelikle sağlamasını da yapmış olduk. Bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz şimdi” diyor.

KOBİ'ler ihracatta destekleniyor

PttAVM, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de destekliyor.

KOBİ’lere yönelik avantajlardan bahseden Çevik, “KOBİ’ler önceliğimiz her şeyden önce PttAVM’de mağaza açmak ücretsiz. Daha uygun şartlarla onlara komisyon oranlarımız düşürerek KOBİ’lerimizi PttAVM’ye alıp buradan da ekstra hiçbir beklentimiz olmadan çok kolay ihracat yapabilecekleri fırsat sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kadın üreticilerin yanında

Platform kadın üreticilere ve satıcılara da pozitif ayrımcılık sağlıyor. Kadınlar evde ürettikleri ürünleri şirket olmadan PttAVM üzerinden satışa sunabiliyor.