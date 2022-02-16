Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, evrensel posta sağlayıcısı olmasının verdiği görev bilinciyle geniş hizmet ağını Türkiye'nin her noktasına ulaştırdı.

30 büyükşehirde 19 bin 134, 51 ilde ise 18 bin 565 olmak üzere toplam 37 bin 719 köy ve beldeye teslimat gerçekleştiren PTT, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla "temassız teslimat" uygulamasını geliştirdi.

Temassız teslimatta Ankara, İstanbul ve İzmir zirvede

PTT, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana 12 milyon gönderiyi temassız adreslere ulaştırdı. Alıcıya SMS ile gönderilen kodun doğrulanmasıyla teslimatın gerçekleştiği uygulama sayesinde, hem alıcılar ile dağıtıcılar arasında kimlik, kağıt, kalem gibi alışveriş engellenerek temas en aza indiriliyor hem de gönderi daha hızlı ve güvenli bir şekilde doğru kişiye teslim ediliyor.

2020 ve 2021 yıllarına ait toplam temassız teslim kargo gönderi verileri karşılaştırıldığında Ankara yüzde 33, İstanbul yüzde 32 ve İzmir yüzde 7,5 oranlarıyla uygulamayı kullanan illerin başında yer aldı.

Araç filolarının yüzde 40'ı elektrikli olacak

PTT, Türkiye'de posta ve kargo sektörünün her geçen gün gelişerek ve yenilenerek devam etmesinde önemli rol oynuyor.

Lojistik sektöründe araç teknolojisine uyum sağlamak amacıyla çalışan PTT, elektrikli dağıtım araçlarıyla vatandaşa hizmet götürmeyi sürdürüyor. Özel eğitimli personelle, elektrikli araçlarla posta ve kargo dağıtımını ülke geneline yaymayı amaçlayan PTT, 2030'a kadar araç filolarının yüzde 40'ının elektrikli olmasını hedefliyor.

Elektrikli araçların yanı sıra yine elektrikle çalışan 'scooter'lar da PTT hizmetlerinde yaygın olarak kullanılıyor. PTT dağıtıcıları hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlayan scooterlar ile trafiğe takılmadan daha hızlı bir şekilde teslimat gerçekleştiriyor.