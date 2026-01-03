Duman -3.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.01.2026 10:17

Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak ağırlık ve parasal üst sınırlar yeniden belirlendi.

Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı

Ticaret Bakanlığının "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, posta ve hızlı kargo şirketleri, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam edecek veya en az iki gümrük müşaviri ile ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapacak.

Bakanlık, gümrük müşaviri sayısına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Öte yandan, posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak üst sınırlar artırıldı. Bu kapsamda hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi. Bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise 15 bin avrodan 30 bin avroya çıkarıldı.

Tebliğin, gümrük müşaviri istihdamına ilişkin hükümleri 90 gün sonra yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı Gümrük
