Ekonomi
TRT Haber 22.10.2025 12:51

Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti

Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. 

