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Ekonomi
TRT Haber 18.09.2023 09:00

Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 25 seviyesine yükseltmişti.

Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Eylül Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,5 ile yüzde 30, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.

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