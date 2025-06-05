Piyasalara "bayram" arası

Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla kısa geçti.

Borsa İstanbul'da işlemler bugün saat 13.00'te sona eriyor. Seans yarım gün gerçekleşecek.

Hafta genelinde 3,5 gün işleme açık olan piyasada takas tarihleri de değişti.

Borsada dün ve bugün gerçekleşen işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak. 3 Haziran Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 10 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü olarak uygulanıyor.