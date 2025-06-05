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Ekonomi
TRT Haber 05.06.2025 10:02

Piyasalara "bayram" arası

Piyasalar bu hafta bayram tatili nedeniyle 3,5 gün işleme açık. Borsa İstanbul'da işlemler bugün 13.00'te sona erecek. Bugünkü işlemlerin takası ise 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Piyasalara "bayram" arası

Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla kısa geçti.

Borsa İstanbul'da işlemler bugün saat 13.00'te sona eriyor. Seans yarım gün gerçekleşecek.

Hafta genelinde 3,5 gün işleme açık olan piyasada takas tarihleri de değişti.

Borsada dün ve bugün gerçekleşen işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak. 3 Haziran Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 10 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü olarak uygulanıyor. 

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Borsa Kurban Bayramı
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