Türkiye İstatistik Kurumu yarın mayıs ayı işgücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi açıklayacak. Perşembe günü ise mayıs ayı ciro endeksleri ve perakende satış endeksleri belli olacak.

Ayrıca sanayi üretim endeksi de takip edilecek veriler arasında.

Küresel piyasaların gözü ise ABD enflasyon verisinde. Haziran ayı enflasyon oranları da yarın açıklanacak.

Piyasaların kapalı olduğu bayram döneminde altının gram fiyatı 968 lira seviyelerinden işlem gördü. Çeyrek altın bin 591 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 470 liradan alıcı buldu. Analistler, altının ons fiyatında bin 720 doların destek, bin 760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydediyor.