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Ekonomi
TRT Haber, AA 22.08.2024 10:37

Petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi rekor

Ham petrol üretimi günlük 107 bin 621 varile ulaştı. Doğal gazda da 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile günlük üretim rekoru kırıldı.

Petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi rekor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.

Bakan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda ilerliyor"

Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos’ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu" bilgisini paylaştı.

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız" değerlendirmesini yaptı.

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