Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.04.2026 09:32

Petrol fiyatlarında diplomasi freni

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimde 'diplomasi' umudu, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,36 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,95 azalarak 98,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik olası diyalog işaretlerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasından kaynaklanan arz risklerine ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi. Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile nükleer silah maddesi hariç hemen her konuda anlaştıklarını belirterek, "Ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." dedi.

Söz konusu açıklamalar, müzakerelere yönelik olumlu algıyı destekleyerek fiyatları aşağı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası dün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ablukanın başlamasının ardından iki tanker Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken rota değiştirerek geri döndü.

Brent petrolde teknik olarak 99,16 doların direnç, 97,52 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Trabzon'da sahil çamura bulandı
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ