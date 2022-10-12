Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,1 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8 yükselirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 174,3 arttı.

Perakende ciro ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,6 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 artış olarak kayıtlara geçti.