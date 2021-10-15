İstanbul’u dünyanın önemli e-ticaret merkezlerinden biri yapmak amacıyla 21 Ekim’de Manderin Oriental Bosphorus Otel İstanbul’da gerçekleştirilecek World E-Commerce Forum, Türkiye’nin ve bölgenin e-ticaret ekosisteminde lokomotif rol oynayacak.

"E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul" ana temasıyla düzenlenecek forumun lansmanı Worldef Başkanı Ömer Nart, UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, T-Soft CEO’su Ömer Arıkan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

"e-ticaret sektörü pandemiyle birlikte yüzde 66 büyüdü"

Türkiye e-ticaret sektörünün önemli aktörlerinin yüzde 80’ini bir araya getirecek forumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Worldef Başkanı Ömer Nart, şu bilgileri verdi:

“300 milyar TL büyüklüğe koşan Türkiye e-ticaret sektörü pandemiyle birlikte yüzde 66 büyüdü. Pandemide e-ticaret, 5 yılda katedeceği mesafeyi 1 yıl içinde katetti. E-ticaret artık bir alternatif ticaret kanalı değil ana akım haline geldi. E-ticarette firma sayısı artarken, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç da yükseldi. Ülkemizde e-ticaret ile ilgili bir milyon istihdam açığı var ve birkaç yıl deneyimi olanlar 7-8 bin lira maaş işe başlayabiliyor. Tecrübeye göre maaşlar 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Buna paralel olarak kariyer platformlarında e-ticaretle ilgili iş ilanlarının sayısı da son 1,5 yıl içinde 27 kat arttı. Bugünkü e-ticaret direktörleri geleceğin CEO’ları olacak. Böyle bir dönemde, ‘e-ticaretin Davos’u olarak nitelediğimiz ve sektörün neredeyse tüm temsilcilerinin katıldığı forum, İstanbul’u dijital başkent yapma yolunda çok önemli bir kilometre taşı."

"Çin yerine Türkiye tercih ediliyor"

Küresel ticarette dengeleri altüst eden COVID-19’la birlikte dünya tedarik pazarının yön değiştirdiğine dikkat çeken Ömer Nart, “Avrupalı ve Amerikalı alıcılar artık ürünleri Asya ülkeleri yerine daha yakın pazarlardan tedarik etmeye başladı. Birçok firma Çin yerine daha kaliteli üretim ve hızlı aksiyon alabilen Türk şirketlerinden alım yapmaya başladı. Bu trend e-ticaret tarafında da gözlemleniyor. Bu nedenle dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 400’den fazla misafirin ağırlanacağı bu forum Türkiye e-ticaret pazarının geleceği için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

5 farklı panel düzenlenecek

Ömer Nart, foruma İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker gibi önemli isimlerin de konuşmacı olarak katılacağını söyledi.

Dünyada kamu ve özel sektörün e-ticaret dikeyinde bir araya geldiği bu çapta başka bir organizasyonun olmadığını vurgulayan Nart, “Önümüzdeki yıllarda geleneksel Davos gibi farklı ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını e-ticaret ekosisteminin aktörleriyle buluşturacağız. Yakın zamanda İngiltere merkezli bir girişimle global ölçekli bir forum daha düzenleyeceğiz. Bu forumda Türkiye’deki e-ticaret firmalarını global e-ticaret aktörleriyle buluşturacağız. Böylece Türkiye’de e-ticaretin gelişimine önemli bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz” dedi.

World E-Commerce Forum’da ‘Kovid-19’un Uluslararası Ticarete Etkileri’, ‘E-Ticaret, Dijital Diplomasi ve Mevzuat Uygulama’, ‘E-Ticaret, Otomasyon ve Sürdürülebilirlik’ ve ‘Pandemi ve Küreselleşme’ başlıklarıyla 5 farklı panel düzenlenecek.

"Sınır ötesi pazarlarda büyük bir potansiyel var"

Toplantıda yaptığı konuşmada e-ticaretin yanı sıra sınır ötesi e-ticaretin de avantajlarına değinen Ömer Nart, şunları söyledi:

“Nielsen'in raporuna göre e-ticaret tüketicilerinin yaklaşık yüzde 60’ı yurt dışından alışveriş yapıyor. Avrupa’da yurt dışından alışveriş yapanların oranı yüzde 70’lerde, Asya’da ise yüzde 60’larda… Bu bize gösteriyor ki e-ticaret firmaları için sınır ötesi pazarlarda büyük bir potansiyel var. Bu sebeple Türkiye’ye özgü bir ihracat modeli olan mikro ihracatla e-ihracatı çok önemsiyoruz. E-ihracatta Türkiye’ye oranla çok daha fazla kazanma imkanı var. Türkiye’de 50 liraya satılan bir ürünü Avrupa pazarında 10 euroya bile satsanız kur farkı sebebiyle en az 2-3 katı kârdasınız demektir.”