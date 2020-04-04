Malatya Şeker Fabrikasından yapılan açıklamada, bu yıl 1530 çiftçi ve 539 bin 500 kilogram üretim kotasıyla pancar ekimine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'te sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, Kovid-19 salgını nedeniyle, 1. avans ve yaş küspe bedeli olarak 14 milyon 812 bin lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) olarak üretim konusunda her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.