Türkiye'de koronavirüsün salgını nedeniyle sağlıklı beslenmeye daha dikkat edilmeye başlanınca balığa olan talep de arttı.

Balıklar arasında ise en çok tercih edilen türler levrek, çupra ve somon oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balık tüketim kampanyasıyla zincir marketlerde levrek ve çupra balıklarının maliyetine satışını içeren yeni bir çalışma başlatmasıyla bu türler daha da çok tercih edilmeye başlandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Karadeniz'de bu yıl balıkçıların çoğunun av sezonunu erken kapatması ile sınırlı yapılan avcılık balık fiyatlarının da yüksek seyretmesine yol açtı.