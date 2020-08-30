Özel okullarda KDV değişikliğini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi, özel üniversiteler için de geçerli olacak İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak