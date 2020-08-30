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Özel okullara KDV indirimi
[Fotoğraf: AA]
Özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi. İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.
Özel okullarda KDV değişikliğini içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi, özel üniversiteler için de geçerli olacak İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak
Etiketler: son dakika özel okul kdvSon Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 02:00
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