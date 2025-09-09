OVP'de hedef kesintisiz dezenflasyon

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'ye göre programla, ağustosta son 45 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin devamı için çalışmalar sürdürülecek.

Programda, dezenflasyon sürecinin kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürmesiyle enflasyondaki ataletin kırılması ve program döneminde enflasyon oranının tek haneli seviyelere indirilerek fiyat istikrarının sağlanması temel amaç olarak belirlendi.

Bu kapsamda, program döneminde enflasyonla mücadele kapsamında para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdüm içerisinde ve hedef odaklı bir şekilde uygulanmasından taviz verilmeyecek.

Toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde yaptığı katkı sürdürülerek, bu durum arz yönlü politikalarla desteklenecek.

Enflasyon oranındaki düşüşle gelir dağılımında daha dengeli bir yapı sağlanırken kalıcı refah artışına katkı sunulacak.

Enflasyonla mücadelede eş güdümlü politika yaklaşımı devam ettirilecek ve fiyat istikrarı tesis edilene kadar tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak.

Enflasyondaki atalet kırılacak

Enflasyonla mücadelede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tüm politika araçlarını etkin bir biçimde kullanacak, para politikasında enflasyon hedeflemesi uygulaması sürdürülecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam ettirilecek, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumları dışında döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşması sağlanacak.

Ayrıca, bütüncül bir yaklaşımla enflasyondaki atalet kırılacak, enflasyon beklentilerinin daha etkin yönetimiyle fiyatlarda katılık oluşması engellenecek.

Yönetilen yönlendirilen fiyatların programdaki enflasyon tahmin ve hedefleriyle uyumu artırılacak.

Gıda enflasyonu için tarımda yeni önlemler alınacak

Başta tarım olmak üzere bütün sektörlerde üretim kapasitesi ve arz güvenliğinin artırılmasıyla enflasyonun arızi şoklara karşı duyarlılığı azaltılacak.

Tarımsal ürünlerin alım fiyatları, kamu maliyesine etkileri, piyasa dinamikleri ve program hedefleri de dikkate alınarak, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

Gıda ve tarım ürünlerinde kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle dağıtım zincirlerindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin erken uyarı yaklaşımıyla izlenmesi, değerlendirilmesi ve fiyat istikrarının desteklenmesini teminen maliye ve dış ticaret uygulamaları ortaya konulacak.

Gıda fiyatlarında istikrarı ve gıda arz güvenliğini sağlamak adına stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacak.

Tasarruf ve yatırım araçları geliştirilecek

Dezenflasyon sürecinde Türk lirası cinsinden tasarruf ve yatırım araçları geliştirilecek ve kaynakların programa uygun alanlarda kullanımı teşvik edilecek.

Kısa ve uzun dönemli gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferi program dönemi içerisinde tamamlanacak.

OVP'ye göre enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olarak gerçekleşmesi beklenirken bu oranın 2026'da yüzde 16, 2027'de yüzde 9 ve 2028'de yüzde 8 seviyesinde olması hedefleniyor.