Altının ons fiyatı rekor yeniledi

"Güvenli liman" varlıklardan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan faiz indirimi beklentisi ve ABD'nin borcunun 37 trilyon doların üzerine çıkmasının ülkenin ödeme gücüne ilişkin eleştirel yaklaşımların artmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 659,36 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatının bir haftada yaklaşık yüzde 5 artması dikkati çekti.

Faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle yatırımcılar giderek daha fazla altına yatırım yaparken, değerli metalin ons fiyatı son bir ayda yüzde 9 ve bu yıl yüzde 38’den fazla arttı. 2024 ise altının ons fiyatı yüzde 27 artış göstermişti.

Geçen hafta, bu değerli metal salı, çarşamba ve cuma günleri yeni zirvelere ulaşarak Nisan 2025'ten beri ilk kez ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkmıştı.

Bu arada, gümüş fiyatlarının da altın fiyatlarıyla paralel olarak yükselmesi dikkati çekiyor. 2011'den bu yana ilk kez, gümüşün ons fiyatı 40 doların üzerine çıktı. Spot piyasada ons başına 41,36 dolara yükselen gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 40 artışla yüzde 38 artış gösteren altını geride bıraktı.

ABD ekonomisinin borcu 37 trilyon doları aşarken, ülke tahvillerine güven azalıyor

Fed’in bu ay içinde faiz indirimine gideceğini beklentisinin yanında bazı yatırımcıların ABD tahvillerini, altından farklı olarak, tam anlamıyla güvenli bir liman olarak görmemesi altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

ABD’de istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesinin ardından para piyasalarında fiyatlamalarda eylül, ekim ve aralık ayında olmak üzere 3 toplantı da toplamda 75 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor.

ABD ekonomisinin borcu 37 trilyon doları aşarken, ülkenin bu borca ödediği faiz, askeri harcamalarının üzerine çıkması dikkati çekiyor.

Trump'tan “faiz indirimi” baskısı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak bağımsız olan merkez bankası üzerinde “faiz indirimi” için baskı kurmaya çalıştığı görülürken, Trump ile Fed arasındaki güç mücadelesi de dikkati çekiyor.

Trump, ağustosta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne sürerek, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaretle görevden alındığını duyurmuştu. Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı. Cook’un avukatı, Trump'ın asıl endişesinin iddia edilen dolandırıcılık değil, Cook'un faiz indirimlerine karşı çıkması olduğunu savunuyor.

Düşük faiz oranları dolar ve tahvil getirilerini baskı altında tutarken, altının cazibesini artırıyor. Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde, tahvil gibi güvenli kabul edilen diğer yatırımlara kıyasla altının cazibesi azalıyor. Bunun yanında, bu yılın başında, ABD’nin 10 yıllık tahvillerinin getirileri yüzde 4'ün üzerinde işlem görmesine rağmen, altının ons fiyatının birkaç kez yeni rekor seviyelere ulaşması da dikkati çekmişti.

Fed’in beklenenden daha fazla gevşemeye gidebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları ve dolar endeksi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, bu yıl yüzde 10’dan fazla düşüşle 97,36’ya geriledi.