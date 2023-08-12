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Ekonomi
AA 12.08.2023 11:38

Otopark Yönetmeliği'ne yeni düzenleme

Afetlere hazırlık kapsamında kentsel dönüşüme giren yapılardaki otoparklara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Otopark Yönetmeliği'ne yeni düzenleme
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen hükümle, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti sonucu yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde yönetmelikte belirtilen usuller, herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabilecek. Bunun yanı sıra otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ruhsat vermeye yetkili idarece meclis kararıyla farklı usuller de belirlenebilecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
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