Az Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.08.2023 11:29

Emekli albay kurduğu atölye ile ihracatçı oldu

Konya'da emekli Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Ali Geçgel, sanayi sitesindeki işletmesinde yüksek tonajlı araçlar için amortisör sistemleri üreterek ABD, Avrupa ve özellikle Rusya'ya ürün gönderiyor.

Emekli albay kurduğu atölye ile ihracatçı oldu
[Fotograf: AA]

 

Merkez Karatay ilçesinde Elit Sanayi Sitesi'ndeki işletmede amortisör sistemleri üreten 65 yaşındaki Geçgel, çocukluğunu bakır tornacılığı yapan babasının dükkanında geçirdiğini söyledi.

İlk ve ortaöğreniminin ardından meslek lisesinden mezun olduğunu anlatan Geçgel, daha sonra gittiği Ankara'da makine mühendisliği eğitimini yarıda bırakıp Hava Harp Okulu'na girmeye hak kazandığını dile getirdi.

Emekli albay kurduğu atölye ile ihracatçı oldu

Havacılıkta üst düzey görevlerde bulundu

Geçgel, burada uçak mühendisliği eğitimi de aldığını belirterek, "Hava bombardıman pilotu olarak Hava Kuvvetlerinde değişik birliklere atandım. Test pilotluğu yaptım. Organizasyon eğitimlerine katıldım. Modernizasyon faaliyetlerini yürüttüm. Değişik yerlerde komutanlık yaptım. F-100 bombardıman, F-4, F-16 savaş uçaklarını kullandım. F-16 uçaklarının test pilotluğunu yaptım. Değişik kurs ve operasyonlara katıldım. Uluslararası harekatlarda komutanlık görevi üstlendim." diye konuştu.

Türk Hava Kuvvetlerinden 2001'de emekli olduğunu ifade eden Geçgel, Türk Hava Yollarında da çeşitli kademelerde görevler üstlendiğini anlattı.

Geçgel, babasının mesleğini icra etmek üzere kardeşleriyle sanayide üretime yöneldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tesis kurduk. Orada biraz tecrübe kazandık. Amerika'da 6 ay kurs gördüm. Bu iş altyapı gerektiriyor. Benim de buna müsait altyapım olduğu için bu sistemi kurdum. Baba mesleğini devam ettirdim. Babam gerçekten çok kaliteli bir kişiydi yani üretim konusunda çok güzel şeyler verdi. Kendisi Konya'da havalı kornayı yapan kişi. Biz de onun yolunu takip ediyoruz. İşimi severek yapıyorum ve ölünceye kadar da bu işi yapacağım. Çok ciddi bir şekilde ihracatımız var. ABD ve Avrupa'ya, özellikle Rusya'ya ürün gönderiyoruz."

Emekli albay kurduğu atölye ile ihracatçı oldu

"Komutanım" diyen de var, "usta" diyen de

Atölyede çalışanlarla uyum içinde olduğunu, işlerini sevgi ve saygı çerçevesinde yürüttüklerini dile getiren Geçgel, "Türkiye'de çok güzel üretimler yapılabiliyor fakat disiplinli olunması lazım. Disiplinle hem düzgün iş çıkıyor hem de verilen söz zamanında yerine getiriliyor. 'Komutanım' diyen de var, 'usta' diyen de ama dışarıda özellikle 'komutanım' diyorlar. Herkesi seviyorum, onlara saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçgel, işletmede 20 kişiyi istihdam ettiklerini kaydederek, sektörde üretim için belgelendirmeyle altyapının önemine dikkati çekti.

ETİKETLER
İhracat
Sıradaki Haber
Elektrik üretiminde dev potansiyel: Deniz üstü RES
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Otopark Yönetmeliği'ne yeni düzenleme
11:35
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:34
İstilacı taraklı medüzler, yerel balık stoklarını azaltıyor
11:24
41 milyon yıllık balina fosili Mısır'da bulundu
11:15
Rusya: Ukrayna, Kırım Yarımadası'na 20 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
11:11
Elektrik üretiminde dev potansiyel: Deniz üstü RES
Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu "Soğuk Sular"da alıyor
Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu "Soğuk Sular"da alıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Amasra
Yakın Rotalar: Amasra
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ