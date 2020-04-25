Koronavirüs salgının ardından yavaşlayan otomotiv sektöründe çarklar yeniden dönmeye başladı. 6 üretici marka, Türkiye'de üretime başladı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, "Önümüzdeki pazartesiden itibaren bir tanesinin de devreye girmesiyle yedi fabrika çalışır hale gelecek. Esas açılmalar mayıs ayında gerçekleşecek ve mayıs ayı içinde tüm fabrikaların tekrardan üretime başlamasını planlıyor sektör." dedi.

Mayısta, kapasite kullanım oranı yüzde 50-60’a ulaşacak. Üretim için de tüm tedbirler alındı. Otomotiv sektörünün en büyük pazarı Avrupa Birliği. Coğrafi konum da Türkiye’ye önemli avantajlar katacak. Deniz ve kara taşımacılığının 2021 yılında daha da önemli hale geleceği belirtiliyor.

Çelik, "Bu pandemi sonrasındaki yeni ekonomik düzende Türkiye için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği dışında Ortadoğu Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde de hem deniz hem de kara yolu ile yakınlığımız var." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil projesi

Sektör temsilcileri salgının yerli otomobil projesini etkilemediğini ifade ediyor.

Yerli otomobil geliştirilmesi ve yatırımın yapılması noktasında herhangi bir yavaşlamanın söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, "Çevre bilinci bu pandemi sonrasında çok daha fazla artacak. Aslında bir kez daha doğru alandan ilerlendiğinin bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.