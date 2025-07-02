Otomobil ve hafif ticari araç satışları 6 ayda yüzde 5,1 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Haziran 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 488 bin 3, hafif ticari araç satışları da yüzde 3,8 yükselerek 119 bin 376 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 5,1 artarak 607 bin 379 oldu.

Haziranda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 118 bin 13, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 6,6 yükselerek 93 bin 676 oldu. Hafif ticari araç pazarı da haziranda yüzde 32,4 büyüyerek 24 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 81,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 268 bin 817 ile yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 124 bin 895 ile yüzde 25,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 306 bin 286 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 21,8 pay ve 106 bin 398 satışla sedan, yüzde 14,5 pay ve 70 bin 779 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 229 bin 128 ile yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 131 bin 686 ile yüzde 27 pay, elektrikli otomobil satışları 85 bin 894 ile yüzde 17,6 pay, dizel otomobil satışları 38 bin 73 ile yüzde 7,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 222 ile yüzde 0,7 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 104,3 artarak yüzde 13,9, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 191,3 yükselerek yüzde 3,7 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 25 azalarak yüzde 54,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,7 artarak yüzde 0,6 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 13,6 yükselerek yüzde 0,2 paya sahip oldu.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 462 bin 89 ile yüzde 94,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 25 bin 914 ile yüzde 5,3 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 73,6 pay ve 87 bin 833 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,9 pay ve 11 bin 850 ile ikinci sırada yer aldı.