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Ekonomi
TRT Haber 24.01.2024 09:26

Otomobil ve emlak sektöründe denetimler sürüyor

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak piyasasında fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimleri sürüyor. Yapılan düzenlemelerle hem tüketici mağduriyetleri engellendi hem de fiyatlardaki spekülasyonların önüne geçildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince düzenlenen denetimler kapsamında bugüne kadar toplam 164 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil ve emlak sektöründe denetimler sürüyor
[Fotoğraf: Getty]

Sıfır fiyatının üzerinde 2. el otomobil ilanı verenler, emlak piyasasının işleyişini bozucu faaliyette bulunanlar...

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak piyasasında fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimleri sürüyor. 

Ticaret Bakanlığı ikinci el taşıtların ilan yoluyla sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmasını yasakladı.

Yapılan denetimler sonucunda bugüne kadar 452 tüzel ve gerçek kişiye yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Emlak fiyatları mercek altında

Ticaret Bakanlığı emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimler de yaptı.

Fahiş artış yaptığı tespit edilen 737 emlak işletmesine 100’er bin lira olmak üzere toplam 74 milyon lira idari para cezası verdi.

İlan verenlere düzenleme: Kimlik bilgilerini doğrulayacaklar

Bir diğer düzenleme ise ilan platformlarına yönelik yapıldı. İlan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama şartı getirildi.

Bu kapsamda, “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi” hayata geçirildi. Düzenlemeyle aldatıcı ve sahte ilanların önlenmesi ve ilanlarda oluşabilen bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapılan tüm düzenlemelerle aldatıcı ve sahte ilanlar ile bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının azaldığı görüldü. 

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Emlak Konut Otomotiv Ticaret Bakanlığı
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