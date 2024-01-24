Fahiş fiyata ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 19 Ocak'ta 35'inci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda otomotiv sektörüyle ilgili, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27 milyon 082 bin 889 TL idari para cezası kararı alındı.

28 çimento ve tavukçuluk işletmesine ceza

Toplantıda fahiş fiyat artışları da değerlendirildi. Buna göre, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin 294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4 milyon 969 bin 335 TL idari para cezası uygulandı.

Toplantıda, ekmek satışı yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar da görüşüldü. Belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yaptığı tespit edilen işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebep olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103 milyon 160 bin 995 TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.