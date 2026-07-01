Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda akaryakıt ve zamandan 211 milyar liralık tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz 2016'da trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Köprünün 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli halkası olduğunu, İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağladığını hatırlatan Uraloğlu, körfezi otomobille mevcut yolu kullanarak geçmenin yaklaşık 1,5 saat, feribotla geçişin 45-60 dakika sürdüğünü, köprü sayesinde bu sürenin 6 dakikaya indiğini vurguladı.

Köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkanıyla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirten Uraloğlu,"Köprü ile 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt ve 171 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 211 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda 2 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen köprünün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre, orta açıklığının ise 1550 metre olduğuna dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında yer alan köprünün 39 ayda tamamlanarak hizmete sunulduğunun altını çizdi.

"Köprünün yapımda kullanılan çelik miktarı 73 bin otomobile denk"

Uraloğlu, köprünün yapımında kullanılan çelik tellerin uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa eriştiğini belirterek, bu mesafenin dünyanın etrafını iki kereden fazla dolanabilecek kadar uzun olduğunu ifade etti.

Köprünün yapımında kullanılan 109 bin 490 ton çelik miktarının 73 bin otomobile denk olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eş değer bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, köprünün güney yaklaşım viyadüğünde rekor operasyonlar gerçekleştirildiğine değindi:

"Viyadüğün 1120 metrelik kesimini itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu, çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da yine çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti."