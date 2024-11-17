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Ekonomi
AA 17.11.2024 15:10

OSB'lerde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) başlattıkları süreç kapsamında bu ay 13 günde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu ifade etti.

OSB'lerde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ​​​​​​​Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım yerleri için başvuru imkanlarını şeffaf ve kolay hale getirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açtığımız uygulamanın ilk ayında 673 sanayicimiz başvuru yapmıştı. Bu ayki başvurular 13 günde 54 OSB'de 233 yatırım sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinde yeni fabrikaların daha hızlı yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
OSB Sanayi Üretimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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