Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na demirledi

Somali deniz sahasında yürüttüğü sismik faaliyetleri tamamlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na vardı.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.

Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi 6 Haziran'da sona erdi.

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'nı 2 Temmuz'da, İstanbul Boğazı'nı ise dün geçti.

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi’nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik etti.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılıyor.

87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip olan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramalarında iki ve üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.