Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'na katıldı.

Bu yıl, 28 Temmuz'da başlayıp 17 gün süren, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını anlatan Pakdemirli, bu süreçte Antalya, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına müdahale edildiğini söyledi.

Pakdemirli, bu yangınlara 18 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 68 helikopter, 1000'in üzerinde arazöz ve su tankeri, 680 iş makinesi, 6 binden fazla personel ve binlerce gönüllüyle müdahale edildiğini, yangınlarda 11 orman personelinin şehit olduğunu vurguladı.

"Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, çalıştayda şunları söyledi:

"Ama bu yangınların yayılma ve büyüme hızı daha çok iklimle ve meteorolojiyle ilgili. Bildiğiniz üzere iklim değişikliğinin etkilerini artık daha şiddetli hissediyoruz. Bu yıl temmuz ayı dünyada, son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti. Bu yıl temmuzda sıcaklık 42 dereceye, rüzgar hızı saatte 70 kilometreye yükselirken, nem oranı da yüzde 10'ların altına düştü. İşte 17 gündeki 16 büyük yangının bu boyuta gelmesinin en büyük nedeni, bu olumsuz şartlardır."

Bakan Pakdemirli, ülkenin orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olduğunu, 19 yıl önce ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresinin 12 dakikaya indirildiğini ve hedefin 10 dakikanın altına düşürmek olduğunu anlattı.

19 yılda 5,5 milyar fidan toprakla buluştu

Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katı olan 5,5 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Diğer bir deyişle Bosna-Hersek kadar büyük bir alanı ağaçlandırmış olduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Hedefimiz, 2023 sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Bu dönemde orman alanımızı 2 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. Bunun neredeyse dörtte birini son 3 yılda yaptık. Dünya orman varlığı sıralamasında 2015'te 46. sırada olan ülkemizi, 2020 yılında 27. sıraya yükselttik" dedi.

Pakdemirli, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsatarak, bu yıl da 11 Kasım'da 84 milyon vatandaşın ve birçok ülkenin katılımıyla fidanların toprakla buluşturulacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarının verdiği zararı en aza indirmek için tecrübe ve bilgi paylaşımı ile doğru ve etkin teknolojinin kullanılarak, ülkemizin sahip olduğu imkan ve ekipmanların değerlendirilmesi adına çok değerli fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ayrıca sizlerin değerli katkılarıyla, çalıştayın orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadelede yeni kurumsal politikalar üretme yolunda çok önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İklim şartları orman yangınlarına müdahaleyi zorlaştırıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021'in rekor sıcaklıkların ve büyük orman yangınlarının yaşandığı bir yıl olduğunu, orman yangınlarıyla mücadele kullanılan hava araçlarının sayısının geçen yıla göre artırılmasına rağmen iklim şartlarından dolayı yangınlarla mücadelede zorluklar yaşandığını söyledi.

Akdeniz iklim kuşağında bu sene başlayan orman yangınlarının devam ettiğini anlatan Karacabey, ABD ve Rusya'da da orman yangınlarının sürdüğünü anlattı.

Karacabey, orman yangınlarından hemen sonra çalıştay yapma kararı aldıklarını vurguladı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da orman yangınlarının yüzde 90'ının insanlar sebebiyle ortaya çıktığına dikkat çekerek, zamanında önlem alınırsa yangınların azaltılabileceğini söyledi.