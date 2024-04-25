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Ekonomi
AA 25.04.2024 09:21

Orman Genel Müdürlüğü'ne 64 geçici işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 64 geçici işçi alımı yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 64 geçici işçi alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, 4 aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 1 elektrikçi, 1 kaynakçı, 2 sıhhi tesisatçı, 2 iş makinası operatörü, 1 traktör operatörü, 15 garson, 2 pastacı, 12 temizlik görevlisi, 5 bulaşıkçı, 8 seracı, 5 diğer fidanlık işçileri ve bahçıvan, 3 kimya laboratuvarı teknisyeni olmak üzere 64 geçici işçi istihdam edecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava ilanlarda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR ilanında belirtilecek. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenecek evrak, sınavların yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitesinden ilan edilecek.

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