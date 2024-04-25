Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.04.2024 02:59

Türkevi'nde 'Ekonomi ve Politika Konuşmaları' etkinliği düzenlendi

"Ekonomi ve Politika Konuşmaları" etkinliğinin ilki, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından, Ekonomist Nouriel Roubini'nin katılımıyla Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Türkevi'nde 'Ekonomi ve Politika Konuşmaları' etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Ataşesi Gözde Çizmeci Gül'ün moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik gerilimler, enflasyon ve faiz görünümü, ABD-Çin ticari ilişkileri, gelişmekte olan piyasalar ve yapay zeka gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, burada yaptığı konuşmada, Türkevi'nin birçok toplantı, etkinlik ve panele ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Ekonomi ve Politika Konuşmaları" adı verilen yeni bir etkinlik serisinin ilkini yapmaktan memnuniyet duyduklarını anlattı.

Etkinlik serisinin siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde başlatıldığına değinen Özgür, "Yeni ekonomik güçlerin yükselişinden yeni teknolojilerin ortaya çıkışına, dünyamızı şekillendiren benzeri görülmemiş değişimlere ve zorluklara tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür, bu gibi zamanlarda diyaloga girmek ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmanın önemine dikkati çekti.

Etkinlik aracılığıyla, finansal kurumlar, özel sektör, hükümet yetkilileri ve akademi arasında, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin diyalogun gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Özgür, yapılacak tartışmaların faydalı olacağına inandığını belirtti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:18
Ankara'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
06:16
İsrail medyası: Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimali görüşülüyor
06:13
Japon motor üreticisi IHI, 4 bin 361 motorda veri hilesi saptandığını duyurdu
06:12
Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı "faiz" kararında
06:11
Arap Birliği, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi
06:10
ABD'deki Yahudi öğrenciler, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ın antisemitizm tehdidi iddialarını yalanladı
ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ