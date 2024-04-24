THY, İstanbul Havalimanı’nda "Pet Lounge" kuracak

Sosyal medya hesabından proje hakkında paylaşım yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Business ya da ekonomi fark etmez, kabinde hayvan dostlarımız belli kurallar içerisinde taşınıyor. Evcil hayvanınız ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, hayvanınızı uçağın kabin bölümünde taşıyabiliyoruz.

Bu kriterler üzerinde olan ve kabin içinde taşınması maalesef mümkün olmayan dostlarımız da dahil evcil hayvanlarınızın uçuş öncesindeki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve uygun koşulları sağlamak adına İstanbul Havalimanı'mızda bir 'Pet Lounge' üzerinde çalışıyoruz. Bu sene içerisinde de tamamlanmasını hedefliyoruz."​​​​​​​