Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TİSK'i ziyaret etti

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, gelecek hafta toplanacak Çalışma Meclisi öncesi TİSK yönetimiyle İstanbul'da bir araya geldi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, kamu, işçi ve işverenin çalışma hayatının üçlü sac ayağını oluşturduğunu belirtti.

Akkol, şunları kaydetti:

"Kamu, işçi ve işverenin ortak akılla, sosyal diyalog içinde çalışmasına verdiğimiz önemi her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizin refahına katkı sağlayacak ve tüm paydaşlara değer katacak çalışmaları her zaman ilk önceliğimize koyuyoruz. Kalıcı faydaların ancak çalışma hayatının tüm paydaşları ile sosyal diyalog içinde ve 'birlikte mümkün' anlayışıyla sağlanacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, 5 yıl aradan sonra 29-30 Nisan'da toplanacak olan Çalışma Meclisi'nin katkısını da çok değerli buluyoruz. Bakan Işıkhan ile birçok konuyu değerlendirdik. TİSK olarak her zaman olduğu gibi tüm birikimimiz ile çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımaya ve devletimiz, çalışma arkadaşlarımız, işverenlerimize fayda yaratacak her türlü katkıyı vermeye yönelik kararlığımızı dile getirdik."