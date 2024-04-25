Çok Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.04.2024 00:22

Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 36,5 milyar dolara ulaştı.

Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı
[Fotograf: Reuters]

Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 36,5 milyar dolara yükseldi. Meta, 2023'ün ilk çeyreğinde 28,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 36,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 117 artışla 12,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 5,7 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde 2,20 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 4,71 dolara yükseldi.

Meta'nın çalışan sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 10 azalışla 69 bin 329'a geriledi.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde de 36,5 ila 39 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Meta AI'nın yeni sürümünün, dünyanın önde gelen yapay zekasını oluşturmaya yönelik bir başka adım olduğunu belirten Zuckerberg, şirketin uygulamalarında sağlıklı büyüme gördüklerini kaydetti.

ETİKETLER
Meta
Sıradaki Haber
THY, İstanbul Havalimanı’nda "Pet Lounge" kuracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
ABD: İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı
00:39
Hamas: Müzakerelerde esnek bir tutum sergiledik ancak İsrail süreci uzatıyor
00:34
ABD'li yetkili: Refah'a geniş çaplı bir operasyon ihtimal dahilinde değil
00:31
Hamas: ABD, Gazze'yle dayanışma içindeki üniversite öğrencilerinin hakkını ihlal ediyor
00:31
Kahramanmaraş'ta 6 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
00:21
ABD üniversitelerindeki Filistin gösterileri Netanyahu'yu endişelendirdi
Texas Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisine müdahale
Texas Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisine müdahale
FOTO FOKUS
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ