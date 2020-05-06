Ordulu üreticilerin sadece kendi ihtiyaçları için ürettiği ürünlerin yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda Gürgentepe ilçesinde sadece ihtiyaçların giderileceği kadar ekimi yapılan çoban fasulyesinin, daha fazla yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP iş birliğiyle 19 üreticiye, 20 dekar alanda tesis kuruldu.

[Fotoğraf: AA]

Bu tesislerde üretilecek çoban fasulyesinin alım garantisi, Ordu Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu sözleşmeli tarım modeliyle sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hem fasulyenin tanıtımını yapmış hem de baharın gelişini bu ekimle kutlamış olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu fasulye Türkiye'de ve dünyada isim yapacak bir ürün. Protein değeri, kolay pişmesi ve lezzeti açısından çok iyi bir fasulye denilebilir. En önlemli özelliklerinden biri de dekarda 500 kilogram verim alınması. Bu anlamda bu ürün ilave gelir kaynağı olup ürün çeşitliliğini sağlamış olacak. Bu fasulyenin büyümesi de modern usullere göre sağlanacak."

[Fotoğraf: AA]

"Sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise ürün çeşitliğinin artırılması ve üreticilere ilave gelir kapısının açılması için çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Fasulye yetiştiriciliği projesi kapsamında il genelinde 85 dekar yeni oluşturacakları üretim alanları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu ürünümüzün telli destek sistemi ile iple askıya alarak yetiştirilmesini sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönem bize tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz" dedi.