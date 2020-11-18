Türkiye'de yıllık 60 bin ton civarında üretim yapılan kivinin yaklaşık 8 bin tonu Ordu'da hasat ediliyor.

Ordu'da kivi üretimine 1993 yılında birkaç fidanla başlandı. Bugün ise 3 bin 250 dekarlık alanda kivi üretimi yapılıyor.

En çok kivi üretilen ikinci il Ordu

Ordu, Yalova'dan sonra Türkiye'de en çok kivi üretilen ikinci il konumunda.

Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 500 ton rekolte artışı yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Ekonomiye katkısı 50 milyon lira

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl 7 bin 780 tonluk bir üretim söz konusuydu. Bu sene üretimimiz 8 bin 250 tona çıkmış durumda. Bu rakamlarla ilimizin ekonomisine olan katkısı yaklaşık 50 milyon lira" dedi.

Ordu kivisi coğrafi işaret belgesiyle de tescil edildi. Tescilli Ordu kivisi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.