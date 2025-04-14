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Ekonomi
AA 14.04.2025 10:16

Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 5 milyar 730 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,8 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16,4 milyar dolarlık açık oluştu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler şubatta 2 milyar 453 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 167 milyon dolar ve 2 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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