Puslu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.12.2023 10:19

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi verileri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2023'te cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Siirtli kardeşler topladıkları bıttımla yılda 30 ton sabun üretiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Bakan Şimşek: Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz
11:04
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli tüketimin yüzde 45'ini karşılayabilir
11:10
Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
10:49
Terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:55
Eyüpsultan’da restorana silahlı saldırı: 2'si ağır 5 yaralı
10:53
AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek
Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da düğün konvoyunda kaza
İstanbul'da düğün konvoyunda kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ