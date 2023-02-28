TCMB'nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı hizmeti sağlayan kuruluşlar için 1 Aralık 2021'de yürürlüğe giren yönetmelikteki hükümlere uyum süresi 28 Şubat'tan 30 Nisan'a uzatıldı.

Söz konusu değişiklik doğrultusunda, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de de geçici maddelerde süre uzatımı yapıldı.