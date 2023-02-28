Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun...

Piyasalar, büyümeden enflasyona birçok veriyi takip edecek.

TÜİK: Ocak ayında ihracat 19 milyar 369 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk dış ticaret verilerini açıkladı.

İhracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu.

İthalat da 33 milyar 606 milyon dolar olarak kaydedildi.

Gözler büyüme verilerinde

Bugün, 2022 yılı dördüncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Böylece yıl sonu büyüme performansı belli olacak.

Ekonomistler, geçen yılın 4'üncü çeyreği için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da yüzde 2,8'lik artış öngörüyor.

2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 5,2.

Şubat ayı enflasyon rakamları cuma günü açıklanacak

Cuma günü de enflasyon verisi takip edilecek. TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamını açıklayacak.