Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.02.2026 10:32

Ocakta en fazla reel getiri külçe altında gerçekleşti

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşti.

Ocakta en fazla reel getiri külçe altında gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 9,50, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 1,18 ve Amerikan doları yüzde 1,39 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, avro yüzde 3,22 ve Amerikan doları yüzde 3,43 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta da en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 66,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve Amerikan doları yüzde 4,39 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan doları yüzde 6,93 yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

ETİKETLER
Altın Yatırım Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
Altın güne nasıl başladı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
İsrail, Refah'ta mahsur kalan Filistinlilerden 4'ünü daha öldürdüğünü açıkladı
11:19
Epstein'in enerji ağı: Gaz sahaları, güneş enerjili dronlar ve siyasi bağlantılar
11:14
İstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı
11:15
Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor
11:10
Türkiye, aile diplomasisini uluslararası alanda güçlendiriyor
11:07
Fransa'da bir yargıç kripto para çetesi tarafından kaçırıldı: 6 şüpheli tutuklandı
Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
FOTO FOKUS
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ