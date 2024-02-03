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Ekonomi
TRT Haber 03.02.2024 09:06

Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Ocak ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

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