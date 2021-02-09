Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Etiketler: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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